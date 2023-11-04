​Месси: «В «ПСЖ» было и хорошее, и плохое за два года»

Обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси дал больше интервью французскому изданию France Football, в котором затронул и тему своих двухлетних выступлений в «ПСЖ». Он сказал, что это время было отмечено как хорошими, так и плохими вещами.

- В Париже я провел два достаточно насыщенных года. Случались разные вещи, хорошие и не очень, но сейчас это уже в прошлом. Я хотел бы помнить только о хорошем, мы дважды выиграли чемпионат, на время в «ПСЖ» пришлась моя победа в чемпионате мира, я завязал дружеские отношения с некоторыми игроками, - цитирует слова аргентинского нападающего источник.