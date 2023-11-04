Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Монпелье»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал крупную победу над «Монпелье» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции. Столичный клуб выиграл со счетом 3:0.

«Мне нравится, как играет «Монпелье». У этой команды есть классные футболисты, в матче против них было непросто найти свободные зоны. Хорошо, что мы быстро забили, это серьезно облегчило нашу задачу», - передает слова специалиста Lequipe.

После 11 туров подопечные Энрике набрали 24 балла и захватили лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижский гранд опережает идущую второй «Ниццу» на два очка.