Луис Энрике: «Ли Кан Ин умеет всё»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике оценил выступление полузащитника Ли Кан Ина.

22-летний игрок отмечается результативным действием уже в третьем матче кряду: в конце октября он поразил ворота «Милана» в Лиге чемпионов и ассистировал в поединке против «Бреста», а сегодня огорчил своим голом «Монпелье».

«Он великолепен, вы видели это. Он умеет всё, может играть где угодно, забивает, отрабатывает в обороне. Отличное подписание для клуба, Луиш Кампуш заслуживает похвалы. Мы знали, насколько велик потенциал этого футболиста», – сказал в послематчевом интервью Prime Video Sport Энрике.