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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гаттузо: «Мне стыдно за таких болельщиков»

04 Ноября 2023 • 01:42 Комментировать

Итальянский наставник «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал травму, которую получил его коллега и соотечественник Фабио Гроссо, главный тренер «Лиона». Он считает, что хулиганы, осуществившие атаку на командный автобус «Лиона», не заслуживают являться фанами «Марселя»:

- Я очень опечален произошедшим. Наши фанаты не должны ассоциироваться с подобными хулиганствами. Так не делается. Вместо праздника футбола мы получили такое. Я говорил Фабио, ему повезло, в этой ситуации он мог лишиться глаза, - цитирует слова Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.


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