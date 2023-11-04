​Гаттузо: «Мне стыдно за таких болельщиков»

Итальянский наставник «Марселя» Дженнаро Гаттузо прокомментировал травму, которую получил его коллега и соотечественник Фабио Гроссо, главный тренер «Лиона». Он считает, что хулиганы, осуществившие атаку на командный автобус «Лиона», не заслуживают являться фанами «Марселя»:

- Я очень опечален произошедшим. Наши фанаты не должны ассоциироваться с подобными хулиганствами. Так не делается. Вместо праздника футбола мы получили такое. Я говорил Фабио, ему повезло, в этой ситуации он мог лишиться глаза, - цитирует слова Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.