Маркиньос установил рекорд «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос стал рекордсменом клуба по выигранным матчам.

Капитан парижан помог команде взять верх в игре 11-го тура Лиги 1 против «Монпелье» – 3:0. Как сообщает Opta, для бразильца эта победа стала 300-й в составе «ПСЖ» во всех турнирах – ранее ни один игрок клуба не достигал этой отметки.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года – тогда он перешёл из итальянской «Ромы». На счету 29-летнего игрока 38 голов и десять результативных передач в 419 встречах в цветах гранда французского футбола.

Недавно Маркиньос стал вторым в истории по количеству матчей за «ПСЖ».