«ПСЖ» непринуждённо разгромил «Монпелье»

Очередной тур Лиги 1 открыли «ПСЖ» и «Монпелье». Как и предполагалось, чемпионы доминировали и много забивали. В дебюте Килиан Мбаппе пропустил мяч на Ли Кан Ина, который тут же стрельнул в девятку - 1:0. В контратаке Усман Дембеле справа убегал на ворота и пробил в выставленную голкипером руку. Невезучий Дембеле снова не отличился, с носка попав в защитника в убойной позиции. После перерыва Уоррен Заир-Эмери обыгрался с Дембеле, получил в ответ пас пяткой и прицельно послал мяч в девятку. Вскоре Витинья ударом в касание сделал счет разгромным.

«ПСЖ» вышел на первое место в таблице, соперник - восьмой.