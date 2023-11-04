«ПСЖ» непринуждённо разгромил «Монпелье»

Очередной тур Лиги 1 открыли «ПСЖ» и «Монпелье». Как и предполагалось, чемпионы доминировали и много забивали. В дебюте Килиан Мбаппе пропустил мяч на Ли Кан Ина, который тут же стрельнул в девятку - 1:0. В контратаке Усман Дембеле справа убегал на ворота и пробил в выставленную голкипером руку. Невезучий Дембеле снова не отличился, с носка попав в защитника в убойной позиции. После перерыва Уоррен Заир-Эмери обыгрался с Дембеле, получил в ответ пас пяткой и прицельно послал мяч в девятку. Вскоре Витинья ударом в касание сделал счет разгромным.
«ПСЖ» вышел на первое место в таблице, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Кан-Ин Ли10'
|(2:0) Заир-Эмери Уоррен58'
|(3:0) Витинья II66'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф78' (Фабиан Руис (78') •Маркиньос Маркос71' (Эрнандес Люка (71') •Шкриньяр Милан•Мукиэле Норди• 82'Дембеле Усман•Заир-Эмери Уоррен78' (Солер Карлос (78') •Угарте Мануэль•Кан-Ин Ли62' (Рамуш Гонсалу (62') •Коло-Муани Рандаль62' (Витинья II (62') •Мбаппе Килиан
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Куяте Кики•Эстев Максим•Силла Иссиага21' (Сент-Люс Тео (21') •Шотар Жорис•Ферри Жордан70' (Хазри Вахби (70') •Аль-Тамари Мусса83' (Йебоа Келвин (83') •Саванье Тежи•Фаяд Халил70' (Леруа Лео (70') •Адамс Акор83' (Делайе Саша (83')
Запасные: Геген Аксель•Жюльен Кристофер•Тшато Энзо•Берто Димитри
03 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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