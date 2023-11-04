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Чемпионат Франции. Лига 1

Заир-Эмери оформил голевое действие в пятом матче подряд

04 Ноября 2023 • 00:30 Комментировать
ПСЖ
3:0
Монпелье

Молодой талант «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери отличился голевым действием в пятом официальном матче подряд, в котором выходил на поле.

Прямо сейчас парижане игрой с «Монпелье» открывают 11-й тур Лиги 1. Заир-Эмери удвоил преимущество своей команды на 58-й минуте точным ударом.

Началась серия голевых действий игрока 4 октября – тогда он в провальном матче с «Ньюкаслом» (1:4) в Лиге чемпионов оформил ассист. Ещё один голевой пас Заир-Эмери отдал 8 октября – в матче с «Ренном» в Лиге 1 (1:3). В матче Лиги чемпионов с «Миланом» (3:0) полузащитник оформил уже два ассиста. А в матче против «Бреста» (3:2) в прошлые выходные отличился голом.

Текстовая трансляция игры - на нашем портале, идёт второй тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери

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