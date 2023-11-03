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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

03 Ноября 2023 • 22:43 Комментировать
ПСЖ
3:0
Монпелье
1 1.06 X 12.00 2 58.00
2-й тайм

В рамках 11-го тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Монпелье».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча ПСЖ - Монпелье

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
ПСЖ3:0Монпелье
(1:0) Кан-Ин Ли10' 
(2:0) Заир-Эмери Уоррен58' 
(3:0) Витинья II66' 
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос Маркос 71' (Эрнандес Люка ( 71') Шкриньяр МиланМукиэле НордиДембеле УсманЗаир-Эмери УорренУгарте МануэльКан-Ин Ли 62' (Рамуш Гонсалу ( 62') Коло-Муани Рандаль 62' (Витинья II ( 62') Мбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосН'Дур ШерКимпембе ПреснелБаркола БредлиФабиан РуисТенас АрнауКюрзава Левен
Лекомт БенжаменСако ФалаеКуяте КикиЭстев МаксимСилла Иссиага 21' (Сент-Люс Тео ( 21') Шотар ЖорисФерри Жордан 70' (Хазри Вахби ( 70') Аль-Тамари МуссаСаванье ТежиФаяд Халил 70' (Леруа Лео ( 70') Адамс Акор
Запасные: Геген АксельЖюльен КристоферТшато ЭнзоЙебоа КелвинДелайе СашаБерто Димитри
03 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье ПСЖ

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