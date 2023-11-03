«ПСЖ» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В рамках 11-го тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Монпелье».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ПСЖ - Монпелье
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Протокол игры
|(1:0) Кан-Ин Ли10'
|(2:0) Заир-Эмери Уоррен58'
|(3:0) Витинья II66'
Доннарумма Джанлуиджи•Хакими Ашраф•Маркиньос Маркос71' (Эрнандес Люка (71') •Шкриньяр Милан•Мукиэле Норди•Дембеле Усман•Заир-Эмери Уоррен•Угарте Мануэль•Кан-Ин Ли62' (Рамуш Гонсалу (62') •Коло-Муани Рандаль62' (Витинья II (62') •Мбаппе Килиан
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Куяте Кики•Эстев Максим•Силла Иссиага21' (Сент-Люс Тео (21') •Шотар Жорис•Ферри Жордан70' (Хазри Вахби (70') •Аль-Тамари Мусса•Саванье Тежи•Фаяд Халил70' (Леруа Лео (70') •Адамс Акор
03 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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