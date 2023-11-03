Мбаппе, Коло-Муани и Дембеле – в основе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»

«ПСЖ» менее чем через полчаса начнёт свой матч против «Монпелье» в рамках французской Лиги 1. Парижане огласили свой состав на грядущий матч. Он выглядит так:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос (к), Шкринтяр, Мукиэле, Заир-Эмери, Угарте, Кан-Ин, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Напомним, что в прошлом, 10-м туре Лиги 1 парижане оформили тяжелейшую победу в гостях над «Брестом» и благодаря завоёванным трём баллам идут в турнирной таблице первенства на втором месте с 21 очком. Выше – только «Ницца» - 22 балла.

Текстовая трансляция матча «ПСЖ» - «Монпелье» доступна на нашем сайте.