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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе, Коло-Муани и Дембеле – в основе «ПСЖ» на игру с «Монпелье»

03 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать
ПСЖ
3:0
Монпелье
1 1.06 X 12.00 2 58.00
2-й тайм

«ПСЖ» менее чем через полчаса начнёт свой матч против «Монпелье» в рамках французской Лиги 1. Парижане огласили свой состав на грядущий матч. Он выглядит так:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос (к), Шкринтяр, Мукиэле, Заир-Эмери, Угарте, Кан-Ин, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Напомним, что в прошлом, 10-м туре Лиги 1 парижане оформили тяжелейшую победу в гостях над «Брестом» и благодаря завоёванным трём баллам идут в турнирной таблице первенства на втором месте с 21 очком. Выше – только «Ницца» - 22 балла.

Текстовая трансляция матча «ПСЖ» - «Монпелье» доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ

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