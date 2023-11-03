«Монако» посреди сезона официально усилился французским левым защитником «Амьена» Кассумом Уаттара. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Уаттара 19 лет, он является воспитанником «Амьена», за который выступал по сей день. Transfermarkt оценивает стоимость молодого игрока в 600 тыс. евро. Стоимость компенсации от «Монако» за переход футболиста составила 2 млн евро. Также портал отмечает, что игрок молодёжной сборной Франции уже присоединился к новой команде. Подписан пятилетний контракт.

В текущем сезоне у молодого футболиста в активе 10 матчей в Лиге 2 без результативных действий.