Сёмин: «Головин может попасть в список номинантов на «Золотой мяч»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

«Головин радует. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам. Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч»? Да, это возможно», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин провел девять поединков, отметившись четырьмя голами и ассистом. Головин был признан лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре. За монегасков Александр выступает с 2018 года.