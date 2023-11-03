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Чемпионат Франции. Лига 1

Сёмин: «Головин может попасть в список номинантов на «Золотой мяч»

03 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать (1)

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Александра Головина в составе «Монако».

«Головин радует. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам. Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч»? Да, это возможно», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин провел девять поединков, отметившись четырьмя голами и ассистом. Головин был признан лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре. За монегасков Александр выступает с 2018 года.

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Комментарии (1)
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redwhite1959
03 Ноября 2023 в 14:41
Теперь надо чтобы кто-то из экспертов сказал, что Головин ни при каких раскладах не попадёт в список номинатов на ЗМ. и в следующем сообщении будет написано, что Сёмин и этот эксперт "забились на штуку баксов".Вот будет интересно!))
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