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Камоцци: «В ближайшее время Головин перейдёт в большой европейский клуб»

03 Ноября 2023 • 11:08 Комментировать
Монако
...
Брест
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05.11 19:05

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Эксперт назвал Головина лучшим российским футболистом, выразив мнение, что в скором времени он перейдёт в большой европейский клуб.  

«Головин — лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдёт в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головина», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Франко Камоцци ещё теги

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