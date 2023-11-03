Камоцци: «В ближайшее время Головин перейдёт в большой европейский клуб»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Эксперт назвал Головина лучшим российским футболистом, выразив мнение, что в скором времени он перейдёт в большой европейский клуб.

«Головин — лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдёт в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головина», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.