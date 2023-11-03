Защитник Мамаду Сахо покинул «Монпелье» после конфликта с главным тренером команды Мишелем дер Закаряном.

Разрыв соглашения подтвердил сам экс-футболист французской сборной. Ранее игрока возмутило поведение наставника в свой адрес после незафиксированного фола на тренировке команды.

«Нужно уметь выйти из-за стола, если тебя перестали уважать. После инцидента, произошедшего на прошлой неделе, я решил прекратить своё сотрудничество с «Монпелье», - написал игрок в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Сахо провёл всего один матч. Суммарно с 2021 года Мамаду принял участие в 49 встречах в рамках всех состязаний, забив один гол.