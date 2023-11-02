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Чемпионат Франции. Лига 1

Марко Асенсио вернулся к тренировкам в общей группу официально

02 Ноября 2023 • 20:25 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.27 X 6.60 2 10.00
03.11 23:00

Нападающий «ПСЖ» Марко Асенсио приступил к тренировкам в общей группе, об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что 27-летний футболист, который пополнил ряды «ПСЖ» на правах свободного агента, получил повреждение в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Лиона» (4:1).

Стоит отметить, что до повреждения игрок национальной сборной Испании провёл три матча, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.

В ближайшем туре подопечные Луиса Энрике, которые занимают второе место в турнирной таблице, на своем поле сыграют против «Монпелье» (3.11).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Асенсио

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