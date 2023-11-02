Луис Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе, чтобы завоевать «Золотой мяч».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, чего не хватает нападающему столичного клуба Килиану Мбаппе, что стать обладателем «Золотого мяча».

Специалист отметил, что, кроме индивидуальных наград, нужно завоевывать титулы на клубном и национальном уровнях.

«Очевидно, что игрок уровня Килиана является претендентом, я не сомневаюсь в его уровне. Я уверен, что он ещё сможет завоевать множество «Золотых мячей», - приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что по итогам голосования в номинации на «Золотой мяч» сезона-2022/23 форвард занял третье место, награду же получил аргентинец Лионель Месси в восьмой раз в своей карьере.