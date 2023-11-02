Ринат Билялетдинов считает, что Головин не подойдёт «ПСЖ»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«У «Монако» хороший общий уровень футболистов. Головин не подойдет «ПСЖ». Там высокая конкуренция. Ему решать, хочет ли он быть игроком скамейки», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если Головину переходить в другой чемпионат, то нужно смотреть на стиль команд, ведь, например, в Германии и Англии ему будет некомфортно, потому что там ценятся моторика и атлетизм.

В текущем сезоне 27-летний Головин принял участие в девяти матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре мяча и стал автором одного ассиста.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.