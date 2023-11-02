Головин: «Благодарен болельщикам за такую оценку и признание»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на то, что второй месяц подряд стал лучшим игроком команды по итогам месяца.

Стоит сказать, что 27-летний футболист набрал 91% в голосовании среди болельщиков.

«Благодарен болельщикам за такую оценку и признание, тем более второй месяц подряд. Мы играем именно для них, все это понимают», — цитирует Головина издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне принял участие в девяти матчах чемпионата Франции, в которых забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.

После десяти туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 20 очков.