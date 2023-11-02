Сёмин – о Головине: Он прогрессирует с каждым годом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин во второй раз подряд был признан игроком месяца по версии болельщиков клуба.

Специалист отметил, что игрок прогрессирует с каждым годом, к тому же, по его мнению, Головин прибавил во всех аспектах игры за последний месяц.

«Это видно невооруженным глазом не только нам здесь, но и там, во Франции», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянин получил 91% голосов.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в девяти играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.