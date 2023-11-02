Агент Головина: «Александру приятна оценка болельщиков, но для него главное — результаты команды»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на признание своего клиента лучшим игроком французского клуба по итогам октября.

«Естественно, Александру приятна оценка его игры болельщиков. Но для Головина главное — результаты команды и решение тех задач, которое поставило руководство», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

После 10 туров французской Лиги 1 «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.