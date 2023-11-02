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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина: «Александру приятна оценка болельщиков, но для него главное — результаты команды»

02 Ноября 2023 • 15:35 Комментировать
Монако
...
Брест
05.11 19:05

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на признание своего клиента лучшим игроком французского клуба по итогам октября.

«Естественно, Александру приятна оценка его игры болельщиков. Но для Головина главное — результаты команды и решение тех задач, которое поставило руководство», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» девять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

После 10 туров французской Лиги 1 «Монако» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев ещё теги

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