«Саня, жги!»: реакция болельщиков «Монако» на выбор Головина лучшим игроком октября

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в октябре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков клуба в социальных сетях и представляет информацию читателям.
«Заслуженно», - @AndzLeMaudit
«Команда бы еще была получше, результативность бы утроилась», - Nikitin
«Он был очень хорош против «Реймса», - @Franaisgoat_
«Саня, жги!» - @assotiacion1
В октябре Головин принял участие в трёх матчах за «Монако». Самый запоминающийся момент октября – дубль в ворота «Меца».
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