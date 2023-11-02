«Саня, жги!»: реакция болельщиков «Монако» на выбор Головина лучшим игроком октября

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды в октябре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков клуба в социальных сетях и представляет информацию читателям.

«Заслуженно», - @AndzLeMaudit

«Команда бы еще была получше, результативность бы утроилась», - Nikitin

«Он был очень хорош против «Реймса», - @Franaisgoat_

«Саня, жги!» - @assotiacion1

В октябре Головин принял участие в трёх матчах за «Монако». Самый запоминающийся момент октября – дубль в ворота «Меца».