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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» потерял полузащитника на три недели

02 Ноября 2023 • 14:04 Комментировать

Португальский полузащитник Данилу Перейра, выступающий за французский «ПСЖ», травмировал подколенное сухожилие. Об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба.

На восстановление 32-летнему футболисту понадобится порядка трех недель. Таким образом, он пропустит матчи своей национальной команды, запланированные на ноябрь.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Перейра провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение опытного игрока с парижанами рассчитано до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра
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