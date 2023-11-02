«ПСЖ» потерял полузащитника на три недели

Португальский полузащитник Данилу Перейра, выступающий за французский «ПСЖ», травмировал подколенное сухожилие. Об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба.

На восстановление 32-летнему футболисту понадобится порядка трех недель. Таким образом, он пропустит матчи своей национальной команды, запланированные на ноябрь.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Перейра провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение опытного игрока с парижанами рассчитано до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.