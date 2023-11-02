Головин признан лучшим игроком «Монако» в октябре

Российский хавбек Александр Головин был признан лучшим игроком «Монако» по итогам октября, об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

Стоит отметить, что для полузащитника это вторая подобная награда в текущем сезоне. Ранее Александра признали лучшим в сентябре.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел девять поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

В составе «Монако» российский футболист выступает с 2018 года. Он перешел во французский коллектив из московского ЦСКА. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года.