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Чемпионат Франции. Лига 1

Мартинес: «Когда Месси и Роналду закончат, Мбаппе выиграет много «Золотых мячей»

02 Ноября 2023 • 13:33 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
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03.11 23:00

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Напомним, французский футболист занял третье место в голосовании за самую престижную индивидуальную награду мирового футбола «Золотой мяч». Обладателем же приза стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Мартинес заявил, что очень уважает Мбаппе, который не зря считается одним из лучших игроков мира.

«Килиан — пример для подражания. Выиграл чемпионат мира, на следующем мундиале дошёл до финала и сделал хет-трик… Все французы должны гордиться таким игроком. Когда Лео (Месси) и Роналду закончат, Килиан пойдёт по их пути и выиграет много «Золотых мячей», — цитирует Мартинеса L'Equipe.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провёл за «ПСЖ» 12 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе ещё теги

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