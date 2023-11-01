​Тораль не удивлён хаосом в Марселе

В минувшие выходные в Марселе вновь разыгралась драма из-за диковатого поведения местной «торсиды» - хулиганы закидали автобус «Лиона», травмировали итальянского наставника клуба Фабио Гроссо, а матч в итоге был сорван. Марселино Тораль, тренировавший в прошлом «Марсель», не удивлен произошедшим.

- Эти акты вандализма регулярно уничтожают репутацию такого великого клуба, как «Марсель». Мне повезло обойтись без особых проблем в «Марселе», но знаю, что тренеры до меня получали угрозы. В серьезном клубе не должно такого быть, - цитирует слова Тораля итальянское новостное агентство ITASportPress.