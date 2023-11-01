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​«Только Веа» - фанаты «ПСЖ» не признали «Золотой мяч» Месси

01 Ноября 2023 • 19:16 Комментировать (2)

Лионель Месси получил «Золотой мяч», отыграв первую половину года в «ПСЖ». Но фанаты «ПСЖ» не испытывают радости от этого - более того, они не признают его «Золотой мяч» в качестве игрока «ПСЖ». Единственным подлинным обладателем трофея для них остается Джордж Веа в 1995 году, несмотря на то, что он, фактически, тоже провел в клубе лишь половину сезона, а летом того года ушел в «Милан».

- Это парень, который не уважал футболку клуба, и нам лучше забыть время его пребывания в клубе. Единственным «Золотым мячом» клуба остается трофей, который выиграл месье Джордж Веа, - цитирует слова одного из фанатов клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Комментарии (2)
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InterSan
01 Ноября 2023 в 19:23
Идиотизм.
intermerdano
01 Ноября 2023 в 19:57
Им виднее.
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