Лионель Месси получил «Золотой мяч», отыграв первую половину года в «ПСЖ». Но фанаты «ПСЖ» не испытывают радости от этого - более того, они не признают его «Золотой мяч» в качестве игрока «ПСЖ». Единственным подлинным обладателем трофея для них остается Джордж Веа в 1995 году, несмотря на то, что он, фактически, тоже провел в клубе лишь половину сезона, а летом того года ушел в «Милан».

- Это парень, который не уважал футболку клуба, и нам лучше забыть время его пребывания в клубе. Единственным «Золотым мячом» клуба остается трофей, который выиграл месье Джордж Веа, - цитирует слова одного из фанатов клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.