​Гроссо пока что не в состоянии работать

Получивший травму в ходе неудачной поездки в Марсель Фабио Гроссо, главный тренер «Лиона», пока что не в состоянии вернуться к исполнению своих рабочих обязательств. Он пропустил очередную тренировку клуба, которую провел заместитель Гроссо - Раффаэле Лонго («длинный», если перевести его фамилию с итальянского - в то время как перевод «Гроссо» означает «толстый»).

Вообще, из-за наложения швов медики рекомендовали Гроссо воздерживаться от работы как минимум тридцать дней, и ближайший матч против «Метца» «Лион» также проведет без тренера. Но, возможно, это даже сыграет на руку «Лиону», учитывая, что игроки клуба уже невзлюбили итальянского тренера.