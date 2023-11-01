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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гроссо пока что не в состоянии работать

01 Ноября 2023 • 18:01 Комментировать
Марсель
0:0
Лион

Получивший травму в ходе неудачной поездки в Марсель Фабио Гроссо, главный тренер «Лиона», пока что не в состоянии вернуться к исполнению своих рабочих обязательств. Он пропустил очередную тренировку клуба, которую провел заместитель Гроссо - Раффаэле Лонго («длинный», если перевести его фамилию с итальянского - в то время как перевод «Гроссо» означает «толстый»).

Вообще, из-за наложения швов медики рекомендовали Гроссо воздерживаться от работы как минимум тридцать дней, и ближайший матч против «Метца» «Лион» также проведет без тренера. Но, возможно, это даже сыграет на руку «Лиону», учитывая, что игроки клуба уже невзлюбили итальянского тренера.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо

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