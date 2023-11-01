Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Люка Эрнандес: «Маркиньос – лучший капитан»

01 Ноября 2023 • 01:32 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
1 1.30 X 6.30 2 9.50
03.11 23:00

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес ценит лидерские качества Маркиньоса.

Французский игрок, минувшим летом перебравшийся в ряды парижан из «Баварии», признался, что рад выступать в одной команде с бразильцем.

«Маркиньос – лучший капитан. В моей карьере было много разных капитанов, но Маркиньос просто великолепен. Он всегда старается помочь как на поле, так и за его пределами. Он всегда тут как тут. Для меня это один из лучших капитанов, какой только может быть», – сказал в интервью CARRE Эрнандес.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. На его счету более 400 матчей в составе гранда Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Люка Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

20:34
«ПСЖ» - «Монпелье»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:39
Ещенко: Мбаппе может получить «Золотой мяч», но если перейдёт куда-то из «ПСЖ»
15:23
Петрушин считает, что Мбаппе и Холанн больше достойны «Золотого мяча», чем Месси 1
22:13
Сахо вернётся к тренировкам с «Монпелье»
19:23
Юран: Мбаппе должен получить «Золотой мяч»
18:47
Goal: Мбаппе не попадёт в тройку финалистов «Золотого мяча» - 2023
17:57
Экс-игрок «ПСЖ»: «Мбаппе ещё получит свой «Золотой мяч»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ МОНПЕЛЬЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
01:32 · Франция. Лига 1
Люка Эрнандес: «Маркиньос – лучший капитан»
00:37 · Россия. Премьер-лига
​Наумов не считает, что у Мбаппе будет преимущество над Холанном из-за более сильной сборной
31 Октября
23:01 · Франция. Лига 1
Гроссо – о нападении на автобус «Лиона»: «Всё могло закончиться трагично»
22:11 · Испания. Ла Лига
Зидан объяснил, почему так долго не может найти работу
21:46 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на португальского защитника
16:34 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Головин здорово прибавил»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Аршавин: Холанн и Мбаппе ещё получат свои «Золотые мячи»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Месси: Холанн, Мбаппе, Винисиус и Ямаль — будущие претенденты на «Золотой мяч»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Ещенко: Мбаппе может получить «Золотой мяч», но если перейдёт куда-то из «ПСЖ»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Петрушин считает, что Мбаппе и Холанн больше достойны «Золотого мяча», чем Месси 1
14:02 · Англия. Премьер-лига
Гранат: «Мбаппе и Холанн в будущем заберут свои «Золотые мячи»
13:52 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» уверен, что Заир-Эмери продлит контракт на фоне интереса других грандов
11:53 · Франция. Лига 1
Рыжиков: «Холанн больше всех заслужил «Золотой мяч», но снова выиграл Месси» 3
11:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет купить топ-футболиста «ПСЖ»
11:22 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен назвал три вещи, в которых Россия лучше Франции
Все новости
Рекомендуем