Люка Эрнандес: «Маркиньос – лучший капитан»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес ценит лидерские качества Маркиньоса.

Французский игрок, минувшим летом перебравшийся в ряды парижан из «Баварии», признался, что рад выступать в одной команде с бразильцем.

«Маркиньос – лучший капитан. В моей карьере было много разных капитанов, но Маркиньос просто великолепен. Он всегда старается помочь как на поле, так и за его пределами. Он всегда тут как тут. Для меня это один из лучших капитанов, какой только может быть», – сказал в интервью CARRE Эрнандес.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. На его счету более 400 матчей в составе гранда Лиги 1.