Гроссо – о нападении на автобус «Лиона»: «Всё могло закончиться трагично»

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо прокомментировал неприятный инцидент, произошедший перед отменённым матчем против «Марселя».

Два «Олимпика» должны были сыграть в воскресенье, однако встречу пришлось отменить из-за нападения болельщиков «Марселя» на автобус, доставлявший представителей соперников на стадион. Один из предметов, брошенных хулиганами, пробил стекло и серьёзно травмировал Гроссо – итальянцу рассекли лицо. Специалисту нанесли множество швов.

«То, что случилось в воскресенье, могло завершиться трагично. Это определённо трагедия для спорта и всех его любителей.

Я всем сердцем надеюсь, что это станет уроком на будущее. Всем спасибо за доброту и поддержку», – написал Гроссо в социальных сетях, прикрепив свою фотографию с ранами на лице.