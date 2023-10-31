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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Головин здорово прибавил»

31 Октября 2023 • 16:34 Комментировать
Монако
...
Брест
05.11 19:05

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре Александра Головина в футболке «Монако» в нынешнем сезоне.

«Головин здорово прибавил. Он, можно сказать, оброс мясом и наконец-то стабильно играет на высоком уровне. То, что он так много забивает из-за пределов штрафной говорит в первую очередь о мастерстве Саши», - приводит слова экс-полузащитника сборной России «РБ Спорт».

По его мнению, плеймейкер «Монако» мог бы усилить любой топ-клуб Английской премьер-лиги, но из-за паспорта путь в АПЛ для Головина закрыт.

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил четыре гола при одном ассисте в девяти матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Канчельскис Александр Головин ещё теги

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