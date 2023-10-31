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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» уверен, что Заир-Эмери продлит контракт на фоне интереса других грандов

31 Октября 2023 • 13:52 Комментировать

В «ПСЖ» уверены в том, что воспитанник клуба Уоррен Заир-Эмери подпишет новый долгосрочный контракт. Об этом на своих страницах рассказывает 90min. Стоит сказать, что интерес к Заиру-Эмери приписывают многим клубам, в том числе «Манчестер Сити». Дело в том, что 17-летний футболист уже успел оставить о себе хорошие впечатления.

Уоррен Заир-Эмери является воспитанником академии «ПСЖ». В 12 матчах сезона 2023/2024 полузащитник записал на свой счёт один гол и пять результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
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