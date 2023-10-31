Рыжиков: «Холанн больше всех заслужил «Золотой мяч», но снова выиграл Месси»

Экс-вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от церемонии вручения «Золотого мяча». Престижную награду в восьмой раз вручили аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Наверное, больше всех заслужил Холанн. Должно быть какое-то разнообразие. Но выиграл снова Месси», - приводит слова Сергея «Чемпионат».

Напомним, что Холанн занял второе место, а третьим стал Килиан Мбаппе.

Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря триумфу на чемпионате мира – 2022. В финальном матче сборная Аргентины одолела в серии пенальти команду Франции. 36-летний Лионель был признан лучшим футболистом мундиаля.