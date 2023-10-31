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Чемпионат Франции. Лига 1

Рыжиков: «Холанн больше всех заслужил «Золотой мяч», но снова выиграл Месси»

31 Октября 2023 • 11:53 Комментировать (3)

Экс-вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от церемонии вручения «Золотого мяча». Престижную награду в восьмой раз вручили аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Наверное, больше всех заслужил Холанн. Должно быть какое-то разнообразие. Но выиграл снова Месси», - приводит слова Сергея «Чемпионат».

Напомним, что Холанн занял второе место, а третьим стал Килиан Мбаппе.

Месси выиграл «Золотой мяч» благодаря триумфу на чемпионате мира – 2022. В финальном матче сборная Аргентины одолела в серии пенальти команду Франции. 36-летний Лионель был признан лучшим футболистом мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Сергей Рыжиков Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (3)
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Alex1972
31 Октября 2023 в 13:18
Да мало вас таких рыжих.. Хе..
ингерман
31 Октября 2023 в 12:09
ай рыжик 10016 прав.. хе..
Ceroki
31 Октября 2023 в 12:05
Есть вот такие рыжиковы )) я сейчас не про то кому дали мяч , но блин какой нафиг Холанд ?? Ну что за тупизм ? Лось лучший футболист ЛУЧШИЙ мать вашу это не холанд с арсеналом лей беги , это Лось ... Он даже ножками так дрыгать не умеет как пгипудренный , какой Холанд , у него футбольный интелект напрочь отсутствует это как в балете Майя Плисецкая и лошадь Волочкова .
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