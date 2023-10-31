За 3 года от полуфинала Лиги чемпионов до последнего места в Лиге 1: «Лиону» грозит вылет

Некогда бессменный чемпион Франции «Лион» в настоящее время идёт последним в таблице Лиги 1. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется, как «ткачи» дошли до такой жизни.

«Лион» в кризисе

В Лиге 1 сыграны 10 туров, и сложно сказать, в чём большая сенсация – в лидерстве «Ниццы» или последнем месте «Лиона». Ещё три года назад «ткачи» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, пройдя в 1/4 «Манчестер Сити». Да, в том ковидном сезоне стадии состояли всего из одного матча, что давало больше возможностей для неожиданных результатов, но факт остаётся фактом. И вот теперь «Лион» идёт последним.

Причём «ткачи» не могут сослаться на то, что имеют матч в запасе. Во-первых, «Клермон», который идёт семнадцатым, тоже, как и «Лион», пока сыграл 9 матчей. В свою очередь шестнадцатый «Метц» опережает «ткачей» на шесть очков. От спасительного пятнадцатого «Лорьяна» «Лион» отстаёт на семь баллов. В общем, ситуация у «ткачей» критическая.

Однако владелец «Лиона» Джон Текстор не переживает. «Мы просто не занимаем то место, которое должны занимать. Я не вижу угрозы вылета, но сезон будет посредственным, спору нет», – заявил он неделю назад.

Нездоровая обстановка в клубе

Как часто бывает, место в таблице – это отражение всех проблем в клубе. Уже по ходу сезона руководство поменяло наставника: Фабио Гроссо сменил Лорана Блана. Однако игроки недовольны методами работы итальянского наставника. «Некоторые опытные и даже очень опытные игроки говорили мне, что он один из худших тренеров, с которыми они работали. Он настроил всех против себя», – заявил недавно экс-футболист Жером Ротен. По данным СМИ, Гроссо в ответ отменил тренировку и провёл собрание игроков, чтобы выяснить, кто из подопечных «сливает» информацию в прессу.

Ещё летом информационную бомбу взорвал экс-форвард команды Мусса Дембеле, перешедший на правах свободного агента в саудовский «Аль-Иттифак». «Главный скаут Бруно Шейру говорил игрокам, что они всего лишь активы. Мы не активы, а люди. Шейру общается будто с рабами на хлопковом поле. Это опасный и неуважительный подход. Спортивный директор Венсан Понсо ничего не знает о футболе. Это как если бы я был главным редактором, не зная алфавита и не умея читать. Руководители «Лиона» некомпетентны и высокомерны», – разнёс он в интервью.

«Я ушёл, как это сделали Густо, Лукеба, Баркола. Они все сделали правильно – ушли, чтобы совершенствоваться, выйти на новый уровень и заработать больше денег. Лукас Пакета и Бруно Гимараэс тоже были правы, уйдя из «Лиона». Посмотрите, как им сейчас хорошо», – подытожил Дембеле.

Все проблемы от головы

В мае «Лион» объявил об уходе легендарного Жан-Мишеля Ола с поста президента клуба. Именно с его именем связано возвышение «ткачей». В свою очередь это связано с тем, что в декабре 2022-го сменился владелец. Сейчас «Лионом» владеет американский миллиардер Джон Текстор. Американец также является собственником контрольных пакетов в бельгийском «Моленбеке» (80%) и бразильском «Ботафого» (90%), а также у него 40% в английском «Кристал Пэлас».

Текстор должен был решить финансовые проблемы «Лиона», но пока дальше обещаний не пошёл. Зимой он обещал вложить в трансферы 86 миллионов евро, но по факту «ткачи» потратили лишь 23, из которых 10 ушли в «свой» же «Ботафого». А уж летом болельщики «Лиона» с трудом поверили, во что вляпались их любимцы. По правилам французского финансового регулятора, каждый клуб заявляет бюджет, который проверяется. В итоге не было найдено финансовых гарантий на 60 миллионов евро, которые указал Текстор в бюджете на сезон, то есть «Лион» каждый трансфер должен был согласовывать.

Результатом стала распродажа всех талантов: Брэдли Баркола уехал в «ПСЖ» за 45 миллионов евро, а Кастелло Лукеба – в «Лейпциг» за 30. Вместо требуемого Бланом опорника в команду в качестве свободного агента пришёл Энсли Мэйтленд-Найлз. Из «своего» «Кристал Пэлас» приехал защитник Джейк О'Брайен, который за «стекольщиков» в основе не играл и обладал опытом во второй бельгийской лиге в «Моленбеке». Вдобавок к этому в отношении «Лиона» ещё идёт расследование. За «ткачей» теперь выступает 19-летний Эрнест Нуама, пришедший в аренду из… «Моленбека», который летом же приобрёл игрока у датского «Норшеланна» за 25 миллионов евро.

При этом есть информация, что от самого Текстора требуют вернуть долг в размере 75 миллионов евро, которые американец брал для приобретения «Лиона».

Реклама

Изначально Ола, сохранивший 9% акций клуба, должен был проработать на посту президента «Лиона» 3 года, но покинул пост уже через 6 месяцев после прихода Текстора. Сейчас француз в качестве совладельца публично конфликтует с американцем. «За 35 лет пребывания на посту президента у меня никогда не было проблем с финансовым регулятором», – ехидно заявил Ола. По данным прессы, он пытался действовать конструктивно и предлагал варианты решения проблем, но новый собственник слушать его не захотел.

Роман Андреев