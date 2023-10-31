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Чемпионат Франции. Лига 1

​У Месси спросили, хотел ли бы он получить «Золотой мяч» на стадионе «ПСЖ»

31 Октября 2023 • 09:24 Комментировать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил вопрос о том, хотел ли бы он получить «Золотой мяч» на поле «Парк де Пренс» - домашнего стадиона «ПСЖ».

«Я не уверен, что люди в Париже хотели бы, чтобы я получил «Золотой мяч» на «Парк де Пренс», - сказал Месси, чьи слова приводит Le Meilleur du PSG.

Лионель Месси выступал за «ПСЖ» в сезонах 2021/2022 и 2022/2023. Недавно аргентинец жаловался, что он не получил признания от своего клуба после победы на чемпионате мира в конце 2022 года. Тогда сообщалось, что Месси не позволили выйти с кубком мира на поле.

Напомним, что в понедельник Лионель Месси выиграл свой восьмой «Золотой мяч».

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