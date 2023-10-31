Месси оценил свою карьеру в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси, получивший восьмой «Золотой мяч», вспомнил об этапе карьеры во французском «ПСЖ».

«Моя карьера в Париже сложилась не так, как я планировал. Я провел там два года и обрел новых хороших друзей. Моей семье понравился этот город, было непросто уезжать. Да, с футбольной точки зрения все прошло не самым лучшим образом, но я хочу помнить только хорошие моменты. Их там было достаточно», - передает слова 36-летнео аргентинца RMC.

Месси покинул «ПСЖ» минувшим летом и перешел на правах свободного агента в «Интер Майами». Он подписал контракт до декабря 2025 года.

Месси рассказал, сколько ещё будет играть в футбол