Мбаппе признался, что думает о восьмом «Золотом мяче» Месси

Лидер сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о восьмом «Золотом мяче» аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Хочу поздравить Лионеля с этой наградой. Он заслужил это», - оставил сообщение французский форвард в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что сам Мбаппе занял третье место в голосовании. На второй строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Месси является рекордсменом по выигранным «Золотым мячам». В настоящий момент 36-летний аргентинец защищает цвета американского клуба «Интер Майами». Его контракт рассчитан до конца 2025 года.

Месси вошёл в историю, получив восьмой «Золотой мяч»