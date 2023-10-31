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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» - о «Золотом мяче»: «Гордимся, что два наших игрока на подиуме»

31 Октября 2023 • 01:44 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о тройке призёров в номинации «Золотой мяч» сезона-2022/23.

Спортивный функционер отметил, что в клубе гордятся тем, что два футболиста, которые играли за столичную команду в прошлом сезоне, попали на подиум, и это отражает их гениальность. 

«Мы также рады видеть, что наш новичок Рандаль Коло-Муани получил признание (прим. - 28-е место). Это демонстрирует стандарты качества, которых год за годом придерживаются в «ПСЖ», - приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба французского клуба. 

Напомним, что Месси завоевал восьмой «Золотой мяч». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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