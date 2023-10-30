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Чемпионат Франции. Лига 1

Сахо вернётся к тренировкам с «Монпелье»

30 Октября 2023 • 22:13 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
03.11 23:00

Изгнанный из команды ранее защитник «Монпелье» Мамаду Сахо вернётся к тренировкам в составе экс-чемпиона Франции, об этом сообщает FootMercato.

Напомним, на прошлой неделе появились новости, что француз повздорил на тренировке с главным тренером команды Мишелем Тер-Закаряном. Спор дошёл до физической силы – футболист схватил специалиста за воротник. После инцидента Сахо был отстранён от тренировок. Ожидалось, что с футболистом расторгнут контракт.

Сахо выступает за «Монпелье» с 2021 года. Однако в этом сезоне расположением у главного тренера не пользуется и почти не играет – в его активе лишь один матч Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Мамаду Сахо

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