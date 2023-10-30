Юран: Мбаппе должен получить «Золотой мяч»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал, в пользу кого он отдал бы свой голос при голосовании за «Золотой мяч» - 2023.

«На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов. Он давно подтверждает свой уровень» - рассказал специалист в интервью «Чемпионату».

Юран отметил, что не видит футболиста, сильно выделяющегося на фоне других, поэтому голос за звезду «Пари Сен-Жермен» вызван личной симпатией.

Ранее Goal сообщал, что француз не попадёт в тройку лучших по версии France Football. Вручение «Золотого мяча» пройдёт в Париже 30 октября.