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Goal: Мбаппе не попадёт в тройку финалистов «Золотого мяча» - 2023

30 Октября 2023 • 18:47 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
03.11 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попадёт в тройку финалистов по итогам голосования за «Золотой мяч» - 2023.

По информации Goal, несмотря на более ранние слухи о высоком месте француза, компанию в топ-3 Лионелю Месси и Эрлингу Холанну составит один из партнёров норвежца по «Манчестер Сити». Сообщается, что третье место займёт Кевин де Брёйне или Родри Эрнандес.

Напомним, что вручение награды от France Football пройдёт сегодня, 30 октября, в Париже. По многочисленной информации свой восьмой «Золотой мяч» получит Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Килиан Мбаппе

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