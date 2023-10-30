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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «ПСЖ»: «Мбаппе ещё получит свой «Золотой мяч» эксклюзив

30 Октября 2023 • 17:57 Комментировать
ПСЖ
...
Монпелье
03.11 23:00

Бывший опорник «ПСЖ» Мохаммед Сиссоко уверен, что аргентинская звезда футбола Лионель Месси вновь станет обладателем «Золотого мяча». Об этом экс-футболист сказал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Я полагаю, что Месси заберет очередной «Золотой мяч». Я бы очень хотел, чтобы золотой мяч получил Мбаппе, но, если честно, Месси выиграл чемпионат мира. Это в данном случае очень важно, а Мбаппе еще получит свой «Золотой мяч», - говорит Сиссоко.

Напомним, что вручение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе пройдёт уже сегодня, 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Мохаммед Сиссоко Килиан Мбаппе ещё теги

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