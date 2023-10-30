Бывший опорник «ПСЖ» Мохаммед Сиссоко уверен, что аргентинская звезда футбола Лионель Месси вновь станет обладателем «Золотого мяча». Об этом экс-футболист сказал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Я полагаю, что Месси заберет очередной «Золотой мяч». Я бы очень хотел, чтобы золотой мяч получил Мбаппе, но, если честно, Месси выиграл чемпионат мира. Это в данном случае очень важно, а Мбаппе еще получит свой «Золотой мяч», - говорит Сиссоко.

Напомним, что вручение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе пройдёт уже сегодня, 30 октября.