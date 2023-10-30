«Ланс» хотел подписать нападающего «ПСЖ»

Нападающий столичного «ПСЖ» Уго Экитике мог покинуть Париж в летнее трансферное окно. Заинтересованность в его услугах проявлял другой французский клуб – «Ланс».

Согласно информации Le10sport, у Экитике было предложение, однако он принял решение остаться в «ПСЖ» и попытаться закрепиться в составе парижского гранда.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в одном поединке чемпионата Франции, не отметившись голевыми действиями.

Срок трудового соглашения между Экитике и парижанами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 15 миллионов евро.