​Выяснилось, что прилетело в голову Гроссо

Для итальянского специалиста Фабио Гроссо его работа в «Лионе» состоит из сплошных проблем - его невзлюбили игроки, ему грозит увольнение, а сегодня он получил в буквальном смысле по голове.

Его клуб прибыл в Марсель для участия в очередном матче чемпионата страны, однако там командный автобус «Лиона» закидала чем под руку попало группа неизвестных хулиганов. Наставник клуба получил достаточно чувствительную травму, вследствие чего матч пришлось перенести.

Как выяснилось, в него попали бутылкой - она разбила автобусное стекло и поранила итальянского специалиста, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.