Матч десятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лионом» отменён, об этом сообщили представители хозяев поля, а также главный арбитр Франсуа Летексье.

Причиной этого решения стало то, что болельщики «Марселя» перед началом матча закидали камнями автобус с футболистами и тренерами соперников, а наставник «Лиона» Фабио Гроссо получил рассечение, из-за чего прибыл на стадион в крови.

Точная дата проведения матча матча будет объявлена позже.

Напомним, что после девяти проведенных туров «Марсель» занимает девятое место в турнирной таблице, а «Лион» полностью проваливается в нынешнем сезоне, располагаясь на последней позиции.