Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед матчем десятого тура чемпионата Франции, который состоится на «Велодроме», об этом сообщает RMC Sport

По данным источника, несколько камней попали в главного тренера гостей Фабио Гроссо – он прибыл на стадион в крови из-за рассечений.

Напомним, что «Лион» показывает провальные результаты в нынешнем сезоне и в настоящий момент располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Поединок между командами должен начаться в 22:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.