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Чемпионат Франции. Лига 1

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона»

29 Октября 2023 • 22:18 Комментировать
Марсель
0:0
Лион
отменен

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед матчем десятого тура чемпионата Франции, который состоится на «Велодроме», об этом сообщает RMC Sport 

По данным источника, несколько камней попали в главного тренера гостей Фабио Гроссо – он прибыл на стадион в крови из-за рассечений.

Напомним, что «Лион» показывает провальные результаты в нынешнем сезоне и в настоящий момент располагается на последней строчке в турнирной таблице. 

Поединок между командами должен начаться в 22:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru. 

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Евро-Футбол.Ру,
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