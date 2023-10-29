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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» не удержал победный счёт в матче со «Страсбургом»

29 Октября 2023 • 21:01 Комментировать
Ренн
1:1
Страсбург
окончен

В 10-м туре Лиги 1 встретились середняки, «Ренн» и «Страсбург». На 23-й минуте у хозяев не прошла подача в штрафную, но Адриен Трюффер был первым на подборе и отправил мяч в сетку. Соперник отыгрался на 81-й минуте, и этот гол также получился немного сумбурным, Лебо Мотиба среагировал на отскок и сравнял счет.

Ничья 1:1, «Ренн» с 12 очками делит восьмое место, у соперника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Ренн1:1Страсбург
(1:0) Трюффер Адриен23'  
  81'Мотиба Лебо (1:1)
Манданда СтивАссиньон Лоренс  61' 70' (Дуэ Гела ( 70') Омари ВармедБелосьян ЖенуэльТрюффер АдриенБуриго БенжаменМатич Неманья  45' 75' (Сантамария Батист ( 75') Дуэ ДезиреБлас Людовик 82' (Ридер Фабиан ( 82') Мюинга Арно 70' (Террье Мартен ( 70') Гуйри Амин 82' (Салах Ибрагим ( 82')
Запасные: Галлон ГотьеТеате АртурВу КристоферЙылдырым Бертуг
Селс Матц  23'Сеная МарвинНьямси Жерзино  5'Перрен ЛюкаДелен Тома 86' (Соболь Эдуард ( 86') Дукуре ИсмаэльМванга Жуниор 76' (Деминге Джесси ( 76') Габриэл Анжело 58' (Мотиба Лебо ( 58') Эмега Эмануэль 75' (Гильберт Фредерик ( 75') Баква ДиланСахи Дион 58' (Гамейро Кевин ( 58')
Запасные: Беллаароуч АлааАбакар СиллаСиссоко ИбраимаПрчич Саньин
29 октября. Стадион "Роазон Парк".

 

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Ренн Страсбург

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Ренн — Страсбург: прогноз и ставка на матч десятого тура чемпионата Франции — 29 октября 2023
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