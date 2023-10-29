«Ренн» не удержал победный счёт в матче со «Страсбургом»

В 10-м туре Лиги 1 встретились середняки, «Ренн» и «Страсбург». На 23-й минуте у хозяев не прошла подача в штрафную, но Адриен Трюффер был первым на подборе и отправил мяч в сетку. Соперник отыгрался на 81-й минуте, и этот гол также получился немного сумбурным, Лебо Мотиба среагировал на отскок и сравнял счет.

Ничья 1:1, «Ренн» с 12 очками делит восьмое место, у соперника на одно очко меньше.