«Ренн» не удержал победный счёт в матче со «Страсбургом»

В 10-м туре Лиги 1 встретились середняки, «Ренн» и «Страсбург». На 23-й минуте у хозяев не прошла подача в штрафную, но Адриен Трюффер был первым на подборе и отправил мяч в сетку. Соперник отыгрался на 81-й минуте, и этот гол также получился немного сумбурным, Лебо Мотиба среагировал на отскок и сравнял счет.
Ничья 1:1, «Ренн» с 12 очками делит восьмое место, у соперника на одно очко меньше.
Протокол игры
|(1:0) Трюффер Адриен23'
|81'Мотиба Лебо (1:1)
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс 61'70' (Дуэ Гела (70') •Омари Вармед•Белосьян Женуэль•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен•Матич Неманья 45'75' (Сантамария Батист (75') •Дуэ Дезире•Блас Людовик82' (Ридер Фабиан (82') •Мюинга Арно70' (Террье Мартен (70') •Гуйри Амин82' (Салах Ибрагим (82')
Запасные: Галлон Готье•Теате Артур•Ву Кристофер•Йылдырым Бертуг
Селс Матц• 23'Сеная Марвин•Ньямси Жерзино• 5'Перрен Люка•Делен Тома86' (Соболь Эдуард (86') •Дукуре Исмаэль•Мванга Жуниор76' (Деминге Джесси (76') •Габриэл Анжело58' (Мотиба Лебо (58') •Эмега Эмануэль75' (Гильберт Фредерик (75') •Баква Дилан•Сахи Дион58' (Гамейро Кевин (58')
29 октября. Стадион "Роазон Парк".
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