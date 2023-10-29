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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе отреагировал на замечание о его поведении

29 Октября 2023 • 19:41 Комментировать
Брест
2:3
ПСЖ

В воскресенье «ПСЖ» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Брестом» в матче чемпионата Франции. После своего второго гола Килиан Мбаппе демонстрировал жесты фанатам «Бреста», за что получил жёлтую карточку.

После игры в социальных сетях один из журналистов написал, что Мбаппе как капитан сборной Франции не имел права себя так вести. Футболист ответил.

«Ну да, мне нужно было подпевать им, когда они оскорбляли моего партнёра по команде», - написал Мбаппе с иронией.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Брест» на выезде со счётом 3:2. Команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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