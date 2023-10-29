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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе получил карточку за жесты в адрес фанатов

29 Октября 2023 • 19:32 Комментировать
Брест
2:3
ПСЖ

В воскресенье «ПСЖ» проводил гостевой матч чемпионата Франции против «Бреста». Команда Луиса Энрике добилась победы со счётом 3:2, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль. После своего третьего гола Мбаппе получил жёлтую карточку. Поводом стали его жесты в адрес фанатов «Бреста».

Напомним, что в игре против «Бреста» Килиану Мбаппе покорилась отметка в 250 голов на клубном уровне.

Следующий матч французской Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в пятницу, 3 ноября, - против «Монпелье» на своём поле. На текущий момент парижане занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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