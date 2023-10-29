​Мбаппе получил карточку за жесты в адрес фанатов

В воскресенье «ПСЖ» проводил гостевой матч чемпионата Франции против «Бреста». Команда Луиса Энрике добилась победы со счётом 3:2, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль. После своего третьего гола Мбаппе получил жёлтую карточку. Поводом стали его жесты в адрес фанатов «Бреста».

Напомним, что в игре против «Бреста» Килиану Мбаппе покорилась отметка в 250 голов на клубном уровне.

Следующий матч французской Лиги 1 «ПСЖ» проведёт в пятницу, 3 ноября, - против «Монпелье» на своём поле. На текущий момент парижане занимают второе место в турнирной таблице.