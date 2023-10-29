«Мец» с «Гавром» не забивали, «Монпелье» разгромил «Тулузу»

«Мец» с «Гавром» провели матч 10-го тура. Гости чаще контролировали мяч, а у соперника лучше обстояли дела с ударами. На 44-й минуте Ламин Камара со штрафного едва не открыл счет, но вратарь на месте. Мохамед Байо оказался в отличной ситуации, вот только пробил неточно.

Ничья 0:0 в итоге. Далер Кузяев провел на поле 77 минут и был заменен.

В параллельном поединке «Монпелье» разгромил конкурентов из «Тулузы» - 3:0.