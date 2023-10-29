«Мец» с «Гавром» не забивали, «Монпелье» разгромил «Тулузу»

«Мец» с «Гавром» провели матч 10-го тура. Гости чаще контролировали мяч, а у соперника лучше обстояли дела с ударами. На 44-й минуте Ламин Камара со штрафного едва не открыл счет, но вратарь на месте. Мохамед Байо оказался в отличной ситуации, вот только пробил неточно.
Ничья 0:0 в итоге. Далер Кузяев провел на поле 77 минут и был заменен.
В параллельном поединке «Монпелье» разгромил конкурентов из «Тулузы» - 3:0.
Протокол игры
Укиджа Александр•Колин Максим•Траоре Исмаэль•Эрей Кристоф•Юдоль Матьё• 68'Н'Дюкюиди Жозеф• 45'Камара Ламин70' (Жан-Жак Данле (70') •Ван Ден Керкхоф Кевин•Асоро Йоэль82' (Канде Фали (82') •Сабали Шейх65' (Джаллоу Абли (65') •Тетте Бенджамин81' (Элисор Симон (81')
Запасные: Атта Артур•Жан Н'Гессан•Куао Коффи•Мбайе Малик•Диш Гийом
Десма Артур•Сальмье Йоанн• 42'Санганте Аруна•Льорис Готье•Него Лоик•Кузяев Далер78' (Кечта Яссин (78') •Туре Абдулайе•Касимир Хосуэ•Сабби Эммануэль59' (Джуджу Антуан (59') •Байо Мохамед 56'88' (Грандсир Самуэль (88') •Алиуи Набиль78' (Сумаре Исса (78')
29 октября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры
|(1:0) Адамс Акор 13'
|(2:0) Фаяд Халил 63'
|(3:0) Адамс Акор 72'
Лекомт Бенжамен • Сако Фалае • Куяте Кики • 45'Эстев Максим 86' ( Жюльен Кристофер ( 86') • Силла Иссиага • Шотар Жорис 84' ( Леруа Лео ( 84') • Ферри Жордан • Аль-Тамари Мусса 84' ( Йебоа Келвин ( 84') • Саванье Тежи • Фаяд Халил 30' 75' ( Хазри Вахби ( 75') • Адамс Акор
Запасные: Геген Аксель • Тшато Энзо • Сент-Люс Тео • Yanis Issoufou • Берто Димитри
Рестес Гийом • Деслер Миккел 70' ( Скюття Наатан ( 70') • Коста Логан • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль 34' 80' ( Бангре Мамади ( 80') • Шмидт Никлас • 63'Кассерес Кристиан 59' ( Доннум Арон ( 59') • Спирингс Стейн • Беграуи Янис 70' ( Даллинга Тийс ( 70') • Магри Франк • 39'Хелаберт Сесар 70' ( Каманзи Уоррен ( 70')
Запасные: Домингес Алекс • Мависса Кристиан • Сьерро Венсан • Диарра Мусса
29 октября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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