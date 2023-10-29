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Чемпионат Франции. Лига 1

«Мец» с «Гавром» не забивали, «Монпелье» разгромил «Тулузу»

29 Октября 2023 • 18:59 Комментировать
Мец
0:0
Гавр
окончен

«Мец» с «Гавром» провели матч 10-го тура. Гости чаще контролировали мяч, а у соперника лучше обстояли дела с ударами. На 44-й минуте Ламин Камара со штрафного едва не открыл счет, но вратарь на месте. Мохамед Байо оказался в отличной ситуации, вот только пробил неточно.

Ничья 0:0 в итоге. Далер Кузяев провел на поле 77 минут и был заменен.

В параллельном поединке «Монпелье» разгромил конкурентов из «Тулузы» - 3:0.

Протокол игры  
Мец0:0Гавр
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре ИсмаэльЭрей КристофЮдоль Матьё  68'Н'Дюкюиди Жозеф  45'Камара Ламин 70' (Жан-Жак Данле ( 70') Ван Ден Керкхоф КевинАсоро Йоэль 82' (Канде Фали ( 82') Сабали Шейх 65' (Джаллоу Абли ( 65') Тетте Бенджамин 81' (Элисор Симон ( 81')
Запасные: Атта АртурЖан Н'ГессанКуао КоффиМбайе МаликДиш Гийом
Десма АртурСальмье Йоанн  42'Санганте АрунаЛьорис ГотьеНего ЛоикКузяев Далер 78' (Кечта Яссин ( 78') Туре АбдулайеКасимир ХосуэСабби Эммануэль 59' (Джуджу Антуан ( 59') Байо Мохамед  56' 88' (Грандсир Самуэль ( 88') Алиуи Набиль 78' (Сумаре Исса ( 78')
Запасные: Н'диайе РассулГоржелен МатьёМбемба НоланЛогбо ЭндиЮте-Кинкуэ Этьенн
29 октября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Протокол игры 
Монпелье3:0Тулуза
(1:0) Адамс Акор 13'  
(2:0) Фаяд Халил 63'  
(3:0) Адамс Акор 72'  
Лекомт Бенжамен  Сако Фалае  Куяте Кики   45'  Эстев Максим   86' (Жюльен Кристофер (   86' Силла Иссиага  Шотар Жорис   84' (Леруа Лео (   84' Ферри Жордан  Аль-Тамари Мусса   84' (Йебоа Келвин (   84' Саванье Тежи  Фаяд Халил   30'   75' (Хазри Вахби (   75' Адамс Акор
Запасные: Геген Аксель  Тшато Энзо  Сент-Люс Тео  Yanis Issoufou  Берто Димитри
Рестес Гийом  Деслер Миккел   70' (Скюття Наатан (   70' Коста Логан  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль   34'   80' (Бангре Мамади (   80' Шмидт Никлас   63'  Кассерес Кристиан   59' (Доннум Арон (   59' Спирингс Стейн  Беграуи Янис   70' (Даллинга Тийс (   70' Магри Франк   39'  Хелаберт Сесар   70' (Каманзи Уоррен (   70')
Запасные: Домингес Алекс  Мависса Кристиан  Сьерро Венсан  Диарра Мусса
 29 октября. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Гавр Монпелье Мец ещё теги

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