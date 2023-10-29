Головин встретился с Языджи и проиграл: «Монако» уступил «Лиллю», рухнув сразу на третью позицию

«Лилль» и «Монако» схлестнулись в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч десятого тура Лиги 1 состоялся 29 октября на стадионе «Пьер Моруа».

«Ницца» и «ПСЖ» победили ранее, отобрав лидерство у «Монако», так что на выезде в Лилле монегаскам была нужна лишь победа. Александр Головин, отгрузивший феноменальный дубль на прошлой неделе, естественно появился в стартовом составе. Рядом с ним материализовались Закария, Фофана и Минамино. Ещё и в нападении нашлось место Бен-Йеддеру с Балогуном. Очень атакующий состав Хюттер выставил на «Лилль».

Вот только о соперника были свои планы. Точнее, у Эдона Жегровы. Косоварский крайний полузащитник вышел на матч максимально заряженным и просто разрывал свой фланг. «Лилль» вообще неплохо так прижал «Монако», оставив дебют матча за собой. Вся острота исходила с правого фланга, где царил Жегрова, повышавший градус активности до максимума. «Монако» основное количество времени оборонялся.

И только показалось, что гости игру выровняли, как случился первый гол. Вновь Эдон Жегрова вскрыл правый фланг, стянул на себя двух оппонентов и своевременно навесил. Иван Кавалерйу выпрыгнул выше всех, замкнув кросс – 1:0. Забитый мяч буквально окрылил «Лилль». Просто придавили «Монако» они к своей штрафной площади. Жегрова на дриблинге прошёл справа и пробил в ближний угол – Кён с трудом перевёл мяч через перекладину.

Минамино робким ответом заработал штрафной удар метрах в 20 от ворот, но Александр Головин пробил вышел ворот. И тут «Лилль» провёл ещё один укол. Опять же по правому флангу промчался Жегрова, в завершении выдав сквозной пас на Диаките. Бафоде в завершении хлёстко пробил в дальний угол – 2:0. На этом первый тайм и завершился, а после перерыва на поле не появились Минамино и Балоган. «Монако» выглядел слабо.

Старался исправить ситуацию только Головин, в последнее время ощущающий себя явным лидером «Монако». После передачи Фофана, сместился к центру, сбросил оппонента и закрутил в «девятку» - вот только Шевалье парировал. Был момент и у Аклиуша, после прострела Диатта справа, голкипер выронил мяч точно в ноги Магнуса, однако затем сам же спас после удара с метра. Ещё раз Аклиуш пробрался справа и пробил – опять Шевалье сумел парировать, намертво мяч зафиксировав.

«Лилль» просто сохранял победный счёт во втором тайме, «Монако» же атаковал без устали. Однако голов зрители более не увидели. Хозяева сохранили счёт первого тайма и уверенно победили, взобравшись на четвёртое место. А «Монако» упал на третью позицию.