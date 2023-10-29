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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе покорилась отметка в 250 голов за клубы

29 Октября 2023 • 17:09 Комментировать
Брест
2:3
ПСЖ
окончен

В воскресенье вечером «ПСЖ» проводил гостевой матч чемпионата Франции против «Бреста». Команда Луиса Энрике отпраздновала победу со счётом 3:2. Звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе стал автором дубля.

Голы в ворота «Бреста» стали для Мбаппе 250-м и 251-м на клубном уровне. 224 из этих голов форвард забил за «ПСЖ», а ещё 27 – за «Монако».

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в пятницу, 3 ноября, - против «Монпелье» на своём поле.

На текущий момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Впрочем, десятый тур ещё не завершился.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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